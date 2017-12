"Einde van Tidal is in zicht" mvdb

Muziek De van oorsprong Noorse streamingdienst Tidal vecht voor zijn voortbestaan. Volgens de Noorse zakenkrant Dagens Næringsliv is de portemonnee van het bedrijf bijna leeg en kan het bedrijf hooguit nog een maand of zes vooruit.

In dat geval zou rond de zomer de stekker uit de dienst kunnen gaan. Volgens de krant heeft Tidal vorig jaar tientallen miljoenen verlies geleden. Een Amerikaanse mobiele provider had vorig jaar veel geld in de dienst gestoken, maar dat zou niet hebben geholpen. Tidal werd eind 2014 gelanceerd en een paar maanden later gekocht door rapper Jay-Z.

Het idee was dat artiesten zelf controle zouden krijgen over de verspreiding van hun muziek, met hogere vergoedingen en betere geluidskwaliteit. Voor de gebruikers zijn abonnementen duurder dan bij andere diensten. Een gratis versie is er niet.

Het is niet bekend hoeveel gebruikers Tidal heeft. De dienst doet er geen uitspraken meer over. De laatste update was van begin vorig jaar. Toen had Tidal naar eigen zeggen drie miljoen gebruikers, aanzienlijk minder dan Spotify en Apple Music. Bovendien wordt dat aantal in twijfel getrokken.