"Eerst eigen studio's bouwen, daarna misschien tijd voor kindjes": Lost Frequencies bijzonder openhartig over zijn toekomst JOBG

04 oktober 2019

00u00 1 Muziek Hij behoort tot de beste dj's ter wereld en speelt bijna dagelijks een show, maar Lost Frequencies is nog steeds 'Alive and Feeling Fine' - de naam van zijn nieuwe album. "Ik begin met de bouw van muziekstudio's", zegt Felix De Laet (25). "En zelfs kindjes passen op termijn in mijn carrière."

De voorbije twee dagen was hij nog eens thuis in Brussel, een zeldzaamheid. "Ik heb mijn management laten uitrekenen hoeveel tijd ik het voorbije jaar thuis was: nog geen 20%", lacht Felix De Laet. Vandaag stapt hij alweer op het vliegtuig richting Mexico, voor twee dj-sets. "Nadien vlieg ik naar de VS voor mijn Amerikaanse tournee. Drie weken lang trek ik van Chicago naar Boston. Dan rijden we door naar San Francisco, Los Angeles en San Diego, en dan nog naar New York en Washington. Voor het eerst in mijn vijfjarige carrière in een échte tourbus", zegt hij. "Ik wil al lang eens dat gevoel van een band 'on the road' beleven. We staan met in totaal vijf man op het podium: een gitarist, drummer, twee zangers en ik, voor het elektronische muziekgedeelte."

Een topproducer die een bus boven een privéjet verkiest. Dat is opvallend!

(lacht) "Als ik kan, kies ik altijd een gewone vlucht. Dan voel ik me veiliger en dan ben ik soms nog sneller ter plaatse dan collega's met hun privéjet. Dat is eens écht gebeurd."

Vandaag komt jouw tweede album uit, 'Alive and Feeling Fine'. Nóg zoiets atypisch voor een dj?

"De meeste collega's brengen tegenwoordig losse nummers uit, ja. Ik ben dan wel een dj in de clubs, ik heb mij eigenlijk nooit zo gevoeld. Ik voel me meer een producer. De set die ik afgelopen zomer op de Main Stage van Tomorrowland heb gespeeld, bestond voor 80% uit eigen muziek. Ik wil dat mensen achteraf zeggen dat ze de hits van Lost Frequencies gehoord hebben, niet de hits van dat moment."

Voor 'Sun is Shining' ging je de gospelsfeer opzoeken?

"De inspiratie voor dat nummer kreeg ik door de Netflix-reeks 'House of Cards'. Eén van die afleveringen begint met 'The Sun is Shining Down' van JJ Grey & Mofro. Een heel vette track waar ik een nieuw nummer van gemaakt heb - een beetje zoals 'Are You with Me' in 2014. Die gospelsfeer heb ik er vervolgens in verwerkt. Gospel heeft een heel warm een groovy gevoel. Ik ga binnenkort zelfs wat gospel proberen te mixen met housemuziek. Mijn sound evolueert continu."

Heb je nog een muzikale droom?

"Een héél grote zelfs. Ik ga in Brussel naast mijn eigen woning drie muziekstudio's bouwen met op de bovenverdieping een appartement. Eén studio is voor mezelf, zodat mijn buren niet meer gestoord worden door mijn muziek en de andere verhuur ik aan andere producers. Ze kunnen dan muziek komen maken en zelfs blijven slapen. Beneden wordt er een gemeenschappelijke loungeruimte voorzien om een beetje te babbelen, en een keuken om 's middags gezellig te koken. In Brussel zitten echt veel producers van verschillende stijlen. Ik kijk er al naar uit om hen te ontvangen en te begeleiden. Ofwel doen ze hun eigen ding en zien we elkaar 's middags voor een sandwich, dat kan ook. (lacht)"

Een soort Felix De Laet-producersschool dan?

"Een producerskamp omvat het beter. Binnen zes maanden starten de bouwwerken normaal, héél spannend. Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw een interview houden over de opening."

Hoe gaat het met jouw sociaal leven?

"Iets minder, hé. (lacht) Nee, overal waar ik kom, word ik omringd door vrienden."

Dus die drukke agenda kan je combineren met een relatie?

"Zeker! Mijn vriendin (de twee zijn intussen al vier jaar samen, red.) werkt ook mee bij mijn platenlabel. Ze heeft een heel goed oor voor muziek, ze zingt zelfs ook. Én goed. Af en toe komt ze in de studio om te zeggen dat ze een idee heeft en of vraagt ze om iets op te nemen voor haar."

Denk je ook aan kindjes?

"Ja, een familie lijkt me op termijn iets heel moois. Ik ben al vaak in contact gekomen met kinderen, via de Tomorrowland Foundation, waarmee we al een muziekschool in Nepal geopend hebben. Die kindjes pakken je vast, zijn blij om je te zien, dat is speciaal. Volgende maand ga ik nog naar Mexico om de Mobile Schools te bezoeken. Misschien ga ik zelf wel lesgeven. Voorlopig houd ik het op korte termijn daarbij. (lacht) Op langere termijn zien we wel wat de toekomst brengt.”

