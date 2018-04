"Één van ons zal eerst moeten doodvallen": The Rolling Stones denken nog lang niet aan pensioen TDS

09 april 2018

19u41

Bron: HUMO 0 Muziek Keith Richards is al 74, maar met pensioen wil hij nog lang niet. Dat vertelt de Stones-zanger deze week in HUMO. The Rolling Stones gaan deze zomer voor het eerst in tien jaar toeren. "Het is nog altijd fijn om op een podium te kruipen. Ons pensioen kwam nog nooit ter sprake in de groep", aldus de rocker.

De Stones geven deze zomer hun eerste concerten sinds 2013 in Groot-Brittannië, sinds ze op Glastonbury en Hyde Park stonden. "Spelen op onze geboortegrond is bijzonder. Maar het is altijd fijn om op een podium te kruipen, zeker met deze band. Ik vind dat the boys beter spelen dan ooit. Misschien is het de ervaring, maar we lijken het perfecte tempo te hebben gevonden. Het is een hele eer om te kunnen samenwerken met enkele van de beste muzikanten aller tijden. Dat word je nooit beu", aldus Richards in HUMO.

Het mag dan ook duidelijk zijn: aan zijn pensioen denkt de Rolling Stone nog lang niet. "Eén van ons zou moeten doodvallen. Ik weet dat Charlie ( Watts, red.) er al een paar keer op heeft gealludeerd, maar in de groep is het nog nooit ter sprake gekomen", zegt hij. "Niemand heeft er al een woord over gezegd. Ik veronderstel dat de dag wel zal komen, maar niet in de nabije toekomst. Hoe langer je bezig bent en beseft dat je het nog steeds leuk vindt, hoe meer je je best doet. We kijken allemaal nog hard uit naar wat de toekomst voor ons in petto heeft."