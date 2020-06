“Eén dag nadat ik ‘Eurosong’ verloor, belde Amerika”: Belle Perez heeft alles te danken aan haar grootste hit ‘Hello World’

Muziek

Nummers als ‘Que viva la vida’ bezorgden Belle Perez (44) recordnoteringen in de hitparade en deden haar vijf keer na elkaar de Zomerhit winnen. Toch koestert de latin queen ‘Hello World’ nog het meest, vertelt ze in onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ . Ze maakte dankzij het nummer een waanzinnige periode mee in Amerika. “Plots stond mijn idool Anastacia naast me in de lift.” Al duurde dat mooie liedje niet lang...