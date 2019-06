“Echt top. Geweldig. Chill”: een kijkje op luxecamping The Hive Resort, mét bubbelbad Steven Alen

27 juni 2019

00u08 1

Op Rock Werchter wippen we even binnen op luxecamping The Hive Resort. Aan de overkant van de straat waar de gewone mensen overnachten in hun gewone tentjes, vind je ingerichte tenten, ruime tipi’s en andere Saharalodges. Allemaal luxueus, zoals dat heet, en de toiletten op de camping spoelen zelfs door! Aan de bar drink je onder meer mojito’s en Karmeliet uit een glas, en relaxen kan je in hangmatten. Te midden van al deze blingbling vinden we een sauna en een bubbelbad, en dat laatste is gevuld met bijzonder sympathieke noorderburen.

Bekijk ook: nieuw bij Rock Werchter: ‘De giraf’ lest de héél grote dorst

Bekijk ook: frisse nevel en gratis water verkoelen festivalgangers