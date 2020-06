‘Duyster’ dit najaar terug op Studio Brussel LOV

21 juni 2020

12u48 0 Muziek Op zondag 21 juni is het precies 5 jaar geleden dat het radioprogramma ‘duyster’ voor het laatst te horen was op Studio Brussel. Ayco Duyster presenteerde 15 jaar lang elke zondagavond het sfeervolle muziekprogramma waarvoor Eppo Janssen de muziek koos, en maakt nu een comeback.

Jarenlang was ‘duyster’ een vaste afspraak voor vele luisteraars. De muziekkeuze van het programma was zo bijzonder dat de naam ‘duyster’ een muziekgenre op zich werd. Ayco en Eppo hielden ‘duyster’ de voorbije jaren in leven, onder meer op social media en met een eigen podium op het LeffingeLeuren-festival.

Twintig jaar na de eerste uitzending maakt Duyster nu een comeback: Ayco presenteert en Eppo stelt de muziek samen. Het programma zal vanaf zondag 6 september 15 weken lang te horen zijn tussen 22.00 uur en middernacht op Studio Brussel.