#DuaLipaIsOverParty: waarom kondigt Twitter het einde van Dua Lipa's carrière aan?

29 januari 2020

16u00 0 Muziek Een video van Dua Lipa die dollarbriefjes over een stripper strooit, valt niet in goede aarde bij een groepje twitteraars. Die roepen nu op om de carrière van de 24-jarige zangeres te vernietigen door de hashtag #DuaLipaIsOverParty te lanceren. De hashtag gaat inmiddels viraal.

De hashtag begon te trenden op Twitter, kort nadat er een filmpje naar buiten kwam waarop Dua Lipa te zien is terwijl ze in een stripclub geld over strippers aan het strooien is. Daar was ze niet alleen, want het was eigenlijk ‘Truth Hurts’-zangeres Lizzo die besloot naar de club te trekken na haar grote overwinning bij de Grammy Awards. Supersterren Dua Lipa, Lil Nas X en Rosalía besloten met haar mee te gaan om een feestje te bouwen.

(Lees verder onder het de tweet.)

que buen ejemplo dua lipa, lizzo, rosalia sexualizando mujeres pero bueno después salen a decir que son feministas pic.twitter.com/1SEhX7d2AK lil agosx(@ lewisbruises) link

Niet oké, vindt een groepje twitteraars, die vooral Dua Lipa in het vizier hebben. Ze vinden het feit dat de zangeres “geld op zo'n kleinerende manier over de stripper gooit” niet kunnen, en vinden dat ze zich aan een dubbele standaard houdt als het over feminisme gaat. “Wat zetten Dua Lipa, Lizzo en Rosalía een goed voorbeeld zeg. Vrouwen seksualiseren en dan later zeggen dat ze feministen zijn.” Er ontstond meteen een hevige discussie tussen twee kampen.

“Als je een echte feminist bent, zou je ook exotische dansers steunen en zeker van vrouw tot vrouw”, schrijft twitteraar Miracle. “Jullie favoriete rappers leven bijna in strip clubs, maar jullie zijn nog niet klaar om dat gesprek te hebben.” Ondertussen volgde er een golf van reacties waarin Dua Lipa gesteund wordt. Ook vroegen enkele fans zich af waarom Lizzo en andere aanwezige celebs geen kritiek krijgen. Enkele fans verdenken een groep die-hard K-popfans ervan de hashtag gelanceerd te hebben om K-popsterren te promoten. Velen van de anti-tweets bevatten dan ook GIF’s of memes van Koreaanse groepen.

Dua Lipa reageerde zelf nog niet op de ophef.

Sooo let me get this straight, you’re cancelling Dua because she went to a strip club, claiming she’s anti feminism, the same feminism that shouldn’t stigmatize sex workers? Okay. #dualipaisoverparty pic.twitter.com/IeLmcSOm7z Lav ☾(@ witchyleia) link

Okay but all your favorite rappers basically live in strip clubs, I guess y’all ain’t ready for that conversation. #dualipaisoverparty pic.twitter.com/irewdhGja0 Xotic Sinx(@ XoticSinx) link