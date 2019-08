‘Diep geraakte’ Lana Del Rey schrijft nummer over schietpartijen VS Redactie

07 augustus 2019

Lana Del Rey heeft een nieuw nummer geschreven dat geïnspireerd werd door de schietpartijen in de Verenigde Staten afgelopen weekend. Op Instagram deelde de zangeres vast een voorproefje van het liedje 'Looking for America'.

In het nummer zingt de 34-jarige Amerikaanse dat ze op zoek is naar haar eigen versie van Amerika. "Eentje zonder wapens en waar de vlag in vrijheid kan wapperen. Zonder bommen in de lucht, alleen vuurwerk en jij en ik", klinkt het verder.

Het liedje is echter niet bedoeld als politiek statement. "Ik weet dat ik geen politicus ben en dat wil ik ook niet zijn, dus excuseer me dat ik een mening heb. Maar met al die massaschietpartijen achter elkaar de afgelopen dagen die me echt diep geraakt hebben, wilde ik deze video delen.”