‘Despacito’ meest bekeken video op YouTube, nu al 6 miljard views SD

25 februari 2019

17u43

Bron: ANP 0 Muziek Er is geen houden aan voor ‘Despacito’, de hitsingle van Luis Fonsi en Daddy Yankee. De videoclip van het nummer kreeg maandag als eerste meer dan 6 miljard views op YouTube. Daarmee is het de meest bekeken video op het platform.

Op 12 januari 2017 verscheen de videoclip van ‘Despacito’ voor het eerst op YouTube, en het brak sindsdien talloze records. Zo behaalde de muziekvideo als eerst de 2, 3 en zelfs 4 miljard views. In april vorig jaar passeerde de clip de grens van 5 miljard views. Ook het nummer zelf is een grote hit. Het stond in maar liefst 37 landen op nummer 1. Bij ons stond het Spaanstalige lied 12 weken op nummer 1 in de Ultratop.

‘Shape of You’ van Ed Sheeran (4,09 miljard views) en ‘See You Again’ van Wiz Khalifa en Charlie Puth (4,02 miljard views) vervolledigen de top drie van meest bekeken YouTube-videos.