'Despacito' breekt record en is populairste YouTube-video van afgelopen 10 jaar

11 december 2019

17u35

Bron: E! News 0 Muziek De hitsong ‘Despacito’ blijft maar records breken - ook al is het nummer al drie jaar oud. De videoclip wist namelijk meer dan 6 miljard views te vergaren op YouTube, en daarmee is het de populairste video van de afgelopen tien jaar.

Nu het huidige decennium afloopt, stellen heel wat diensten lijstjes op. Zo onthulde YouTube aan E! News dat ‘Despacito’ de meest bekeken video op het platform is met meer dan 6,5 miljard views. Ed Sheeran volgt met zo’n 4,5 miljard views op de tweede plaats met ‘Shape of You’. Tenslotte neemt ‘See You Again’ van Wiz Khalifa en Charlie Puth de derde plaats in met 4,3 miljard views.

Het is nochtans al van januari 2017 geleden dat Luis Fonsi en Daddy Yankee een van de grootste oorwurmen van de afgelopen tien jaar de wereld instuurden. Toen popster Justin Bieber zich bij het duo voegde voor een remix van de single, katapulteerde dat het liedje nog meer de hoogte in. De afgelopen jaren was het succes dan ook niet te stoppen. Het stond in maar liefst 37 landen op nummer 1. Bij ons stond het Spaanstalige lied 12 weken op nummer 1 in de Ultratop.