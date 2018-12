‘Dear Mr. President’ van P!nk is de beste plaats van het afgelopen decennium volgens Q-luisteraars DBJ

21 december 2018

20u39 0 Muziek ‘Dear Mr. President’ van P!nk is de nieuwe nummer 1 in de Top 500 van de 00's van Qmusic, de lijst met de 500 beste platen van 2000 tot 2010. Het nummer werd op een speciale manier gebracht: Qmusic-dj’s Heidi Van Tielen en Maureen Vanherberghen zongen het ingetogen nummer met hun twee. Dat zorgde voor het nodige kippenvel.

P!nk is de absolute winnaar van de Zeroes dit jaar: niet alleen komt ‘Dear Mr. President’ voor de allereerste keer helemaal bovenaan te staan, P!nk is ook de meest genoteerde artiest met maar liefst 13 songs. De top 3 van de Top 500 van de 00's wordt verder aangevuld door ‘In The End’ van Linkin Park en ‘Poker Face’ van Lady Gaga. ‘Viva La Vida’ van Coldplay, dat vorig jaar nog helemaal bovenaan pronkte, zakt dit jaar naar de 4de plaats. Milk Inc is de hoogst genoteerde belg op nummer 14 met ‘Walk On Water’. De dance-groep van Regi Penxten en Linda Mertens heeft met 8 songs ook de meeste noteringen in de lijst van alle Belgen. Ze laten zo o.a. Natalia, met 7 noteringen, en Clouseau achter zich, die er 5 keer in staan.

De top 10 van de Top 500 van de 00's:

P!nk - Dear Mr. President (2006)

Linkin Park - In The End (2001)

Lady Gaga - Poker Face (2009)

Coldplay - Viva La Vida (2008)

Black Eyed Peas - I Gotta Feeling (2009)

Adele - Make You Feel My Love (2009)

Kings of Leon - Sex on Fire (2009)

Beyoncé - Crazy in Love (2003)

Snow Patrol - Chasing Cars (2006)

Rihanna - Don’t Stop The Music (2007)