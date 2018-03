"De vlam ging recht door mijn shirt": Gers Pardoel raakt ernstig verbrand tijdens show in Lotto Arena DBJ/TDS

19 maart 2018

12u29

Bron: MNM 0 Muziek Zaterdag- en zondagavond gaf de Nederlandse rapper Gers Pardoel twee uitverkochte optredens in de Antwerpse Lotto Arena. Tijdens zijn optreden van zondag ging het echter goed fout, de zanger liep derdegraadsbrandwonden op door het vuurwerk dat afging op het podium.

"Tijdens een aantal liedjes van de show was er vuurwerk voorzien", vertelt zanger Gers Pardoel aan MNM. "Iemand drukte echter op een verkeerd moment op de knop en het vuurwerk ging af. De vlam ging door m'n shirt. Ik ben verbrand aan mijn elleboog en aan mijn rechterflank, dus ik ga vandaag nog wel even naar de dokter. Maar verder was het wel een leuke show, hoor."

Theetje

Toen het net gebeurd was, moest de zanger backstage toch even op zijn positieven komen. "Ik ben even een theetje gaan drinken om te bekomen. Toen zag ik dat er een heel gat in mijn shirt was gebrand." Intussen nam Gers' muzikale gast Bart Peeters het even over. Na korte tijd keerde Pardoel wel terug om zijn show te hervatten.

Ook zijn optreden van zaterdag haalde het nieuws. Enkele van zijn fans werden in een tram namelijk bekogeld. "Dat heb ik inderdaad gelezen", aldus Gers. "Het zijn wel mijn fans, maar ik denk toch niet dat ze bekogeld zijn omdát het mijn fans zijn." (lacht) Gers heeft zich door het gebeuren in ieder geval niet laten afschrikken, want volgend jaar staat er op 23 maart een nieuwe show gepland in de Lotto Arena. "Maar dan blijf ik uit de buurt van dat vuurwerk." (lacht)

