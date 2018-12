‘De Eregalerij’ zet Guido Belcanto en Henny Vrienten in de bloemetjes voor een leven vol muziek TDS

Radio 2 en Sabam for Culture organiseren op donderdag 21 maart 2019 een speciale editie van 'de Eregalerij'. Het jaarlijkse feest voor een leven vol muziek wordt dit jaar een Eregalerij van de Lage Landen. Deze speciale editie komt er naar aanleiding van de Expo "Lang leve de muziek! - 60 jaar liedjes uit de Lage Landen" in de Sint-Pietersabdij in Gent.

​Radio 2 en Sabam for Culture nemen dit jaar zanger/componist Guido Belcanto en zanger/componist Henny Vrienten op in De Eregalerij voor een Leven Vol Muziek. De muziekmakers krijgen deze bekroning voor hun grote betekenis voor en invloed op de Vlaamse muziek. Vorig jaar viel die eer nog te beurt aan Axelle Red, liedschrijfster Mary Boduin en auteur-componist Stefaan Fernande.

Sinds oktober loopt in de Sint-Pietersabdij in Gent de tentoonstelling “Lang leve de muziek! - 60 jaar liedjes uit de Lage Landen” met een terugblik op 60 jaar Nederlandstalige muziek in de Lage Landen. Een overzicht dat geen twijfel mogelijk laat: ook de buren hebben een grote rol gespeeld in onze muziekgeschiedenis. Daarom werpen Radio 2 en Sabam for Culture dit jaar uitzonderlijk ook de blik op Nederland voor deze speciale Eregalerij van de Lage Landen. Christel Van Dyck en Jelle Cleymans zijn gastduo op de prijsuitreiking op donderdag 21 maart 2019 tijdens een schitterende liveshow in Kursaal Oostende.

De Eregalerij van de Lage Landen: op donderdag 21 maart 2019 in Kursaal Oostende.