‘De Buurtpolitie’-acteur Johan Kalifa Bals danst coronamoeheid weg in nieuwe videoclip CD

28 augustus 2020

10u30 0 Muziek Johan Kalifa Bals (36), beter bekend als politieagent Obi uit ‘De Buurtpolitie’ is niet alleen acteur, maar ook zanger. Met zijn tweede single ‘Dans met me mee’ wil hij de negatieve coronaperiode even doen vergeten met een positief feelgoodnummer.

“Als acteur heb ik ondertussen bekendheid verworven door mijn personage Obi in ‘De Buurtpolitie’, maar wat de meeste mensen nog niet weten is dat ik in de eerste plaats zanger ben”, aldus Johan Kalifa Bals. “Ik studeerde aan het conservatorium in Brussel waar ik de richting musical volgde. Ik ben dus een musicalacteur waardoor zowel zingen, acteren als dansen in mijn opleiding zat. Deze combinatie wilde ik dan ook graag laten zien in de videoclip van mijn nieuwe nummer. ‘Dans met me mee’ is mijn eerste eigen single na mijn cover ‘Vlaanderen’ van Paul Van Vliet. Een feelgoodnummer waarmee ik de negatieve coronaperiode van de afgelopen maanden even op de achtergrond wil schuiven. Het is de bedoeling dat de mensen goedgezind worden als ze het nummer horen en de positiviteit weer even zegeviert.”

Voor de videoclip kreeg Johan Kalifa de medewerking en toestemming van Brasschaat om op te nemen in het prachtige park van zijn gemeente. “Samen met een aantal danseressen heb ik mijn dansskills opnieuw bovengehaald. Choreograaf van Pivolte Werner Leysen stond er dan ook meteen voor open om mee te werken aan het project! De opnames zijn vlot en zonder problemen verlopen, al was het wel puffen geblazen bij temperaturen van 35 graden… Maar het was de moeite waard om de warmte te trotseren en ik ben tevreden dat ik het nummer en de clip nu op het grote publiek kan loslaten!”