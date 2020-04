‘De Buurtpolitie’-acteur Johan Kalifa Bals brengt muzikale ode aan zorgverleners CD

13 april 2020

Bij het grote publiek is Johan Kalifa Bals vooral bekend als Obi uit de VTM-reeks ‘De Buurtpolitie’, maar daarnaast is de acteur ook een begenadigd zanger. Met zijn warme baritonstem heeft hij nu op een bestaand nummer een eigen tekst geschreven om zorgverleners en iedereen die deze crisis bestrijdt een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. De acteur steunt zo ook zijn vriendin, die in de zorgsector werkt.