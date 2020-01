‘Dance Monkey’ langst genoteerde nummer 1-hit aller tijden in ons land TDS

10 januari 2020

13u56

Bron: Ultratop 50 0 Muziek “Dance for me, dance for me, dance for me, oh oh oh” - Je hebt het nummer ongetwijfeld al een tiental keer (of zelfs veel vaker) op de radio gehoord. ‘Dance Monkey’ is dan ook dé hit van het moment. Het nummer staat inmiddels als 16 weken op de eerste plaats van de Ultratop 50, de officiële hitlijsten van ons land, en evenaart zo het record van ‘Kvraagetaan’, het nummer van de Fixkes uit 2007.

‘Dance Monkey’ - een nummer dat je misschien niet meteen bij naam herkent, maar wel als je het hoort - is een plaat van Tones and I. Dat is de artiestennaam van Toni Watson, een Australische singer-songwriter. Ze bracht eerder dit jaar, in februari, al een single uit die de titel ‘Johnny Run Away’ meekreeg. Gezien die goed ontvangen werd kwam er een maand later nog eentje: ‘Dance Monkey’.

Ondertussen staat die op één in België, Nederland, Australië, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Finland, Duitsland, Ierland, Slovakije, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Afrika en het VK. Op Spotify is het voorlopig het meest beluisterde nummer ter wereld. Het wordt zo’n 5,6 miljoen keer per dag gestreamd.