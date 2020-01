‘Dance Monkey’ breekt bijna 13 jaar oud Ultratop-record van de Fixkes BDB

17 januari 2020

12u22 0 Muziek Het aanstekelijke ‘Dance Monkey’ van de Australische Tones and I prijkt vandaag voor de 17de week op nummer 1 in de officiële Vlaamse hitlijst Ultratop 50 Singles. Daarmee verbreekt de zangeres het record van Fixkes, die zestien weken op het hoogste schavot stonden.

Na bijna 13 jaar zijn de Fixkes niet langer de recordhouder van de Vlaamse singlehitlijst Ultratop. De Stabroekse band stond 16 weken op nummer 1 in 2007 met de oorwurm ‘Kvraagetaan’ en alle daaropvolgende jaren deed niemand beter. Tot nu dus. Tones and I prijkt vanaf vandaag 17 weken bovenaan met ‘Dance Monkey’.

“Een record na dertien jaar breken is niet niks”, zegt Sam Jaspers, directeur van Ultratop. “Onze hitlijst bestaat bijna 25 jaar en Fixkes kon met ‘Kvraagetaan’ de helft van de Ultratop-jaren alle nummer 1-hits op afstand houden. Het was deze week trouwens heel erg spannend in de charts, want Tones and I slaagde er maar heel nipt in om ‘Blinding Lights’ van The Weeknd en ‘Don’t Start Now’ van Dua Lipa van zich af te schudden. Benieuwd of ze er volgende week alsnog een weekje kan bijdoen.”

Deze nummers stonden het langst op nummer 1 sinds 1995:

17 weken

Tones and I – ‘Dance monkey’ (september 2019 – januari 2020)

16 weken

Fixkes – ‘Kvraagetaan’ (maart – juli 2007)

15 weken

Ed Sheeran – ‘Shape of you’ (januari – mei 2017)

Ava Max – ‘Sweet but psycho’ (december 2018 – maart 2019)

14 weken

Justin Timberlake – ‘Can’t stop the feeling!’ (mei – september 2016)

Ed Sheeran – ‘Perfect’ (oktober 2017 – februari 2018)

13 weken

Calvin Harris & Dua Lipa – ‘One kiss’ (april – juli 2018)