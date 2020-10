'Coachella voor de derde keer uitgesteld' SDE

07 oktober 2020

21u07

Bron: Rolling Stone 0 Muziek Coachella wordt mogelijk voor de derde keer verplaatst. Het Amerikaanse festival kan ook volgend jaar in april niet plaatsvinden vanwege het coronavirus en wordt verschoven naar oktober, vertellen ingewijden aan Rolling Stone.

Het evenement zou dit jaar eigenlijk verspreid over twee weekenden in april plaatsvinden, maar werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar 9 tot en met 11 oktober en 16 tot en met 18 oktober. Die data werden vervolgens verschoven naar twee weekenden in april volgend jaar, maar ook dat zou niet haalbaar zijn.

Volgens een ingewijde is het "100 procent" zeker dat Coachella weer opschuift. "Ze zouden het eigenlijk op Labor Day (7 september, red.) bekendmaken. Dat hebben ze niet gedaan. En toen zouden ze het eind september bekendmaken - dat hebben ze niet gedaan.”

Een ingewijde zegt dat de organisatie alvast drie weekends in oktober 2021 heeft gereserveerd voor het festival. Welke data het uiteindelijk zullen worden, is onder meer afhankelijk van wanneer artiesten en bands beschikbaar zijn.