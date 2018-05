"Broer reisde naar Oman maar kwam te laat om Avicii te redden" mvdb

02 mei 2018

07u57

Bron: People 1 Muziek De broer van de overleden Zweedse superster-dj Avicii (28) is op 20 april zijn broer naar Oman achterna gereisd nadat de familie verontrustende signalen had opgevangen. Dat meldt een bron aan het Amerikaanse showbizzmagazine People.

Volgens People heeft de familie van Avicii in de dagen voorafgaand zijn overlijden meerdere keren met Bergling gebeld. De situatie werd zo nijpend dat zijn broer David in allerijl naar het sultanaat vloog. Bedoeling was om Avicii daar weg te halen en hem mee te nemen naar zijn familie in Zweden. De broer arriveerde in hoofdstad Muscat enkele uren nadat Avicii dood was aangetroffen. Het hotel waar David Bergling in de daaropvolgende dagen verbleef, ligt maar op een kwartier rijden van het verblijf waar Avicii overleed.

Uit een verklaring van de familie van Tim Bergling (de echte naam van Avicii) viel eerder al op te maken dat hij zichzelf van het leven zou hebben beroofd. Over de doodsoorzaak is tot dusver niets gemeld. De politie maakte alleen bekend dat het niet om een misdrijf ging. "Onze geliefde Tim wilde niet langer verder. Hij wilde rust vinden", staat in de open brief die zijn familie vorige week verspreidde. "Onze zoon was niet gemaakt voor de zakelijke machine waarin hij zich bevond. Hij was een gevoelige jongen, die van zijn fans hield maar de spotlights liever meed."

Bergling kampte met depressies en serieuze gezondheidsproblemen, veelal het gevolg van overmatig alcoholgebruik. Hij stopte in 2016 met touren omdat het te zwaar voor hem werd. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitvaart van Avicii plaatsvindt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.