‘Bohemian rhapsody’ van Queen op nummer 1 in 1000 klassiekers van Radio 2 KD

31 december 2018

18u00

Muziek 'Bohemian rhapsody' van Queen staat voor de achtste keer op nummer 1 in de lijst van 1000 klassiekers van Radio 2. Dat maakten Anja Daems en Cathérine Vandoorne zonet bekend op Radio 2.

De lijst van 1000 klassiekers bevat nummers van in totaal negen decennia met een sterke vertegenwoordiging van de jaren tachtig en zeventig. ‘Dancing queen’ van ABBA staat op nummer 2, ‘Thriller’ van Michael Jackson op 3.

Wie zijn de populairste artiesten in de 1000 klassiekers dit jaar? Ook hier wint Queen: er komen maar liefst 14 nummers van de groep voor in de lijst, en ze staat er nog een vijftiende keer in duet met David Bowie in. Ook hier staat ABBA op plaats 2 met 13 nummers in de lijst. Vlaamse artiesten doen het hier eveneens goed: zo komt Will Tura 9 keer voor in de lijst, Clouseau 8 keer, net als onze noorderbuur Marco Borsato.