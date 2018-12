'Bohemian Rhapsody' van Queen meest gestreamde song van vorige eeuw MVO

11 december 2018

16u54 0 Muziek Het epos ‘Bohemian Rhapsody’, van de Britse rockband Queen, is de meest op streamingsdiensten afgespeelde titel uit de twintigste eeuw.

Op diensten zoals Spotify, Apple Music en YouTube is de klassieker uit het album ‘A Night at the Opera’ wereldwijd meer dan 1,6 miljard keer ten beste gegeven, zegt platenmaatschappij Universal.

Queen troeft daarmee ‘Smells Like Teen Spirit’ van Nirvana en ‘Sweet Child O’ Mine’ van Guns N’ Roses af.

‘A Night at the Opera’ kwam in 1975 uit. ‘Bohemian Rhapsody’ was met zes minuten een ongewoon lange single, waaraan minutieus is gewerkt, en die al jaren steevast in eindejaarsafrekingen op nummer 1 eindigt. Niet alleen fans kennen de tekst. Ook op fuiven en in karaoke-bars is het lied een klassieker.

Die zal nog meer weerklank krijgen door de in oktober met dezelfde titel gelanceerde film rond de overleden zanger Freddie Mercury en de geschiedenis van de groep.