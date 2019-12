‘Bohemian Rhapsody’ opnieuw op eerste plaats in 1000 Klassiekers TK

31 december 2019

18u00

Bron: Radio 2 0 Muziek Het is intussen geen verrassing meer: ook dit jaar staat ‘Bohemian Rhapsody’ op de eerste plaats in de 1000 Klassiekers van Radio 2. Dat betekent dat het Queen-nummer nu al negen jaar onverslagen is.

Anja Daems en Peter Verhulst maakten zopas de winnaar van de 1000 Klassiekers bekend op Radio 2. Op nummer 2 staat ABBA met ‘Dancing Queen’, Elvis Presley vervolledigt het podium met ‘Suspicious Minds’. Dat betekent dat Michael Jackson, de nummer 3 van vorig jaar, uit de top 3 valt met ‘Thriller’. Hij zakt maar liefst 59 plaatsen naar 62, meteen ook de hoogste notering voor Michael Jackson dit jaar.

Opvallend: Willy Sommers valt dit jaar nét buiten het podium. Hij stijgt met ‘Laat de zon in je hart’ sinds zijn binnenkomst in 2013 gestaag naar de top: van plaats 991 in 2013 naar 21 in 2018, om dit jaar op de vierde plaats terecht te komen.

De 1000 Klassiekers is de lijst met de favoriete klassiekers van de Radio 2-luisteraars. De lijst bevat nummers van in totaal 8 decennia met een sterke vertegenwoordiging van de jaren ‘70 en ‘80. Dit jaar werd de lijst voor het eerst op voorhand bekendgemaakt, met uitzondering van de top 20. De luisteraars konden tot het laatste moment stemmen voor de volgorde van die laatste 20 nummers.