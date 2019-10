‘Bohemian Rhapsody’-maker gaat film over de Bee Gees inblikken dbj

31 oktober 2019

20u23 0 muziek Na de succesvolle films over het leven van Queen (Bohemian Rhapsody) en Elton John (Rocketman), worden er in de komende jaren ook biopics gemaakt over Aretha Franklin en Elvis Presley. Volgens Deadline komt daar nog een grote naam bij, namelijk de Bee Gees.

De film wordt geproduceerd door Graham King, die eerder verantwoordelijk was voor de bioscoophit Bohemian Rhapsody, over de Britse band Queen. Productiemaatschappij Paramount Pictures heeft de rechten gekocht voor de muziek van de Bee Gees, wat betekent dat hits als ‘Night Fever’, ‘How Deep Is Your Love’ en ‘Stayin’ Alive’ voor de film gebruikt kunnen worden.

Wie de rollen van Andy, Maurice en Robin Gibb gaan vertolken is nog niet bekend. Er wordt eerst gezocht naar een scenarioschrijver.