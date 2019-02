‘Bohemian Rhapsody’ legt Queen geen windeieren: verkoop albums is enorm gestegen TK

09 februari 2019

10u45

Bron: ANP 0 Muziek De verkoop van albums van de groep Queen is "gigantisch toegenomen" sinds het succes van de film ‘Bohemian Rhapsody’, over het werk en leven van zanger Freddie Mercury. Dat heeft Universal Music laten weten.

"Dit uit zich natuurlijk in de verkopen van de soundtrack op CD en LP, maar vooral ook in verzamel-cd's van Queen", laat een woordvoerder weten. Het gaat dan met name om de zogenoemde Queen Platinum-box, waarin de drie Greatest Hits-albums van de groep zijn samengevoegd. Bij deze box is er sprake van een ‘stijging van 500 procent' in de verkoop. Concrete verkoopcijfers geeft Universal Music niet.

De Queen-film won al talloze grote prijzen en geldt als een van de favorieten voor de Oscaruitreiking eind februari. De film is omstreden omdat de rauwe kanten van Mercury -zoals zijn drank- en drugsgebruik en zijn flamboyante seksleven - nauwelijks worden belicht. Bovendien wordt de oorspronkelijke regisseur, Bryan Singer, beticht van seksueel wangedrag. Hij mocht van studio Fox het project niet afmaken.