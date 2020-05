‘Blinding Lights’ van The Weeknd opnieuw op 1 in Ultratop

TK

15 mei 2020

13u12 0 Muziek Vorige week leek het alsof de heerschappij van ‘Blinding Lights’ voorbij was toen Regi het nummer na 14 weken eindelijk van de troon wist te stoten. Deze week herovert het nummer van The Weeknd echter opnieuw de hitlijsten.



‘Kom Wat Dichterbij’, het nummer van Regi uit ‘Liefde Voor Muziek’, wist vorige week na 14 weken ‘Blinding Lights’ naar de tweede plaats te duwen, maar die wissel van de wacht was maar van korte duur. Deze week staat The Weeknd opnieuw op de eerste plaats. Regi zakt terug naar nummer twee.

Het nummer van The Weeknd staat daarmee 15 weken op 1 in onze Ultratop en evenaart zo ‘Shape Of You’ van Ed Sheeran. Beiden zijn nu de langst genoteerde single op 1 voor een soloman. Als ‘Blinding Lights’, intussen met 80.0000 verkochte singles goed voor dubbel platina, er volgende week nog een weekje bijdoet, verbreekt hij dus het record van Sheeran.

‘Supalonely’ van Benee feat. Gus Dapperton staat op de derde plaats. ‘Stuck With U’, het duet van Ariana Grande met Justin Bieber, is de hoogste nieuwkomer op plaats 21.