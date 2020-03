'Blind Getrouwd'-experte Lotte heeft verborgen raptalent TDS

03 maart 2020

11u32

Bron: MNM 1

Bij de luisteraars van MNM is ze vooral bekend als Seksuolotte, maar dankzij ‘Blind Getrouwd’ leert het grote publiek haar ook kennen onder haar echte naam: Lotte Vanwezemael. Samen met heel wat andere radiocollega’s werpt Lotte nu haar muzikale talenten in de strijd om de titel van ‘Stem Van MNM’: een wedstrijd waarvan de winnaar op zaterdag 28 maart en zaterdag 4 april zijn kunnen mag tonen op het grote podium van ‘MNM Back To The 90s & Nillies’ in het Sportpaleis. Alle radiostemmen kozen voor de wedstrijd een nummer uit de jaren negentig. Lotte koos voor ‘Lose Yourself’ van Eminem en geeft het beste van zichzelf!