‘Black’ van Pearl Jam opnieuw op nummer 1 in ‘De tijdloze’ van Studio Brussel

31 december 2018

Voor het vierde jaar op rij werd 'Black' van Pearl Jam tot nummer 1 gestemd in 'De tijdloze' van Studio Brussel. Dat is de lijst met de honderd meest tijdloze platen volgens de Studio Brussel-luisteraars. 'Bohemian rhapsody' van Queen staat op de tweede plaats, 'Smells like teen spirit' van Nirvana staat op drie.

Het is ondertussen al een jarenlange traditie: elk jaar op 31 december zendt Studio Brussel De tijdloze uit. Presentatoren van dienst waren naar goede gewoonte Roos Van Acker en Steven Lemmens. Opvallend is dat ‘Black’ van Pearl Jam al vier keer op rij verkozen werd tot de meest tijdloze plaat.

Ook komen er dit jaar veel vrouwen nieuw binnen in De tijdloze: 6 van de 12 nieuwkomers dit jaar zijn vrouwen. Zo komt ‘Respect’ van Aretha Franklin binnen op nummer 25 en ‘I say a little prayer’ op nummer 55, zingt Amy Winehouse ‘Back to black’ op plaats 30, terwijl ‘Feeling good’ van Nina Simone op plek 57 nieuw binnenkomt. De vele vrouwen in de top komen er na de #Tietloze-actie van Rosa vzw. Zij wilden meer vrouwen in de top 100, en dat is nu klaarblijkelijk ook gelukt.