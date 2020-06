"Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams werken aan Destiny’s Child reünie” LOV

21 juni 2020

11u39

Bron: Mirror 3 Muziek Destiny’s Child werkt naar verluidt aan een mogelijke reünie. Beyoncé (38), Kelly Rowland (39) en Michelle Williams (40) zouden een mogelijke comeback voor de iconische meidengroep hebben besproken.

“Er zijn gesprekken geweest tussen alle drie. Ze hebben altijd gezegd dat ze op een dag weer bij elkaar zouden komen als de tijd rijp is”, vertelde een bron aan The Mirror. “Er is nog niets concreet, maar zodra de pandemie voorbij is, zou er een beslissing vallen.” Er is al lang speculatie over een reünie. Ook de leden zelf deden al uitspraken die de geruchtenmolen op gang bracht.

Kelly Rowland zei zo al eens dat ze wilt dat het een verrassing zou blijven. “Ik weet dat elke keer dat er een beslissing voor mezelf en de dames moet worden genomen om iets te doen, het meestal een verrassing is. Ook vertelde Beyonce’s vader en voormalig Destiny’s Child-manager Matthew Knowles aan Metro dat een reünie geweldig zou zijn. “Ik hoop zeker dat ze terug samen komen. Maar weet je, dat soort dingen vereisen jaren van voorbereiding.”

Matthew benadrukt dat als er vandaag een ‘ja’ zou komen, we nog even geduld zouden moeten uitoefenen. “Het kost jaren om een tour samen te stellen, een band te zoeken, dansers bij elkaar te zoeken, beslissen naar welke steden je gaat reizen, repeteren... Zoiets zou twee tot drie jaar kunnen duren.”