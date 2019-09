'Beyoncé en Adele hebben samen een nummer opgenomen' SDE

30 september 2019

07u27

Bron: EW 0 Muziek Volgens Ryan Tedder (40), de frontman van OneRepublic, hebben zangeressen Beyoncé (38) en Adele (31) samen een liedje opgenomen voor de nieuwe plaat van zijn band, ‘Human’.

“We hebben een nummer met Beyoncé en Adele, waarop ook Chris Martin (van Coldplay, red.) een piano-solo speelt”, liet Tedder onlangs optekenen. De woordvoerders van de twee zangeressen hebben nog niet op het nieuws gereageerd, maar zo vreemd is het nu ook weer niet.

Ryan Tedder heeft in het verleden al regelmatig met beide zangeressen samengewerkt. Zo was hij co-auteur van de nummers ‘Halo', ‘XO’ en ‘I Was Here’ van Beyoncé, en werkte hij mee aan ‘Remedy’, ‘Rumour Has It’ en ‘Turning Tables’ van Adele. Daarnaast is algemeen geweten dat Adele een enorme fan is van haar Amerikaanse collega.

Wanneer de samenwerking zou uitkomen, vertelde Tedder er jammer genoeg niet bij.