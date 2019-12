‘Belgium’s Got Talent’-fenomeen FC Kabul rapt mee op kerstsingle van Qmusic Redactie

23 december 2019

07u18 0 Muziek De bandleden van FCKabul lieten niet enkel een indruk na op de kijkers van ‘Belgium’s Got Talent’. Ook de redactiemedewerkers van radiozender Qmusic blijken fan te zijn van de heren. FCKabul werd door de zender gevraagd om een rap te verwerken in hun kerstsingle. “Ze riepen zelf onze hulp in.”

In het nummer ‘All I want for Christmas is Q’ uit FCKabul de liefde voor presentatrices Dorothee Dauwe en Jolien Roets. “Qmusic heeft de tekst wat aangepast, om op veilig te spelen”, vertelt het kwartet aan de redactie van Het Nieuwsblad. FCKabul is ook in de bijhorende videoclip te zien. Aanvankelijk zouden ze samen met enkele Q-dj’s rappen, maar daar bleken de radiostemmen niet in uit te blinken. FCKabul nam dan maar de volledige rap over. “Wij hebben ons goed geamuseerd en zelfs handtekeningen moeten uitdelen”, klinkt het bij de groep.