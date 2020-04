“Beatles concurrentie? Wij bestaan tenminste nog”: Mick Jagger slaat terug na uithaal Paul McCartney TDS

25 april 2020

12u02

Bron: Apple Music 12 Muziek Rolling Stones-frontman Mick Jagger (76) heeft gevat gereageerd op de uitlatingen van collega Paul McCartney (77), die beweerde dat de Beatles beter waren dan de Stones. In een interview met Apple Music liet de 76-jarige muzikant luid en duidelijk weten wat hij daarvan vond.

Paul McCartney heeft zich tijdens een interview met radiomaker Howard Stern niet bepaald van zijn meest sympathieke kant laten zien. “Ik hou van de Stones, maar The Beatles waren beter”, zei hij daar. “Hun werk heeft wel weg van de blues, terwijl we veel meer invloeden hadden. Keith Richards zei ooit tegen mij: ‘Je hebt geluk, jij had vier zangers in je band. Wij hebben er maar één.’” Volgens McCartney waren de Stones ook niet origineel: “We begonnen op te merken dat, wat we ook deden, de Stones het kort daarna deden. We gingen naar Amerika en hadden enorm succes, daarna trokken de Stones naar Amerika. Wij brachten ‘Sergeant Pepper’ uit en ook de Stones kamen met een psychedelisch album op de proppen. Zo is het vaak geweest.”

Die woorden zijn bij Rolling Stones-frontman Mick Jagger in het verkeerde keelgat geschoten. “Er is overduidelijk geen sprake van concurrentie. Paul is een schatje, terwijl ik een politicus ben”, reageert hij laconiek op de uitspraken van McCartney. “Het grote verschil is dat de Rolling Stones al meerdere decennia een grote concertband zijn, terwijl de Beatles niet eens een stadiontournee hebben gedaan. Zij gingen al uit elkaar voordat de ‘touring business’ echt van start ging. De ene heeft het grote geluk dat ze nog steeds in stadions optreden, terwijl de andere niet eens meer bestaat.”

Nieuwe muziek

De Stones hebben donderdag voor het eerst in acht jaar weer een eigen single uitgebracht. Het nummer heet ‘Living In A Ghost Town’. De single is een voorbode van een nieuw album waar de groep momenteel aan werkt. “De Stones waren in de studio nieuw materiaal aan het opnemen voor de lockdown en er was een nummer waarvan we dachten dat het zou passen in de tijd waarin we nu leven”, aldus zanger Mick Jagger. “We hebben er in afzondering aan gewerkt. En hier is het. Ik hoop dat jullie het leuk vinden.”

Er is overigens nog geen datum bekend voor de release van een nieuw album van de Britse groep.

