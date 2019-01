‘Baby Shark’ verovert belangrijkste Amerikaanse hitlijst KD

12 januari 2019

15u14

Bron: Billboard 1 Muziek ‘Baby Shark’ staat sinds kort op plaats 32 in de Billboard Hot 100, de belangrijkste Amerikaanse hitlijst.

‘Baby Shark’ is een Zuid-Koreaanse kinderliedje. Het werd een echte hit in de winter van 2018 en die hype lijkt aan te houden. Eerder stond het ook in het Verenigd Koninkrijk in de hitlijsten. De grote hype kwam er nadat het Zuid-Koreaanse kindernetwerk Pinkfong het nummer oppikte. De video werd sinds 2016 al meer dan 2 miljard keer bekeken en ontketende een ware rage met een eigen challenge waar zelfs sterren als Sophie Turner en James Corden aan deelnamen.