"Avicii plande grote comeback, maar annuleerde shows vlak voor aankondiging" IVI

26 april 2018

11u20

Bron: Expressen, Focus, Variety, Rolling Stone 0 Muziek Avicii - echte naam Tim Bergling - had in 2017 plannen gesmeed om dit jaar opnieuw enkele liveshows te doen. Vlak voor de aankondiging van die shows zou de Zweedse dj zich echter bedacht hebben en de toer laten annuleren hebben. Dat melden Zweedse en Duitse media.

Volgens het Duitse blad Bild - dat de aankondiging van de shows zou mogen doen in november 2017- was Avicii van plan om op te treden in Berlijn, Hamburg en München én had hij een toernee door Zweden gepland. De 28-jarige Avicii kondigde in 2016 nog aan dat hij zou stoppen met toeren omdat het reizende leven hem te zwaar werd.

Volgens Bild werd de aankondiging van de shows eerst on hold gezet, een maand later kreeg het blad te horen dat alles geannuleerd was. Bild schrijft dat de wereldster bang was om terug op te treden. In een interview met Rolling Stone in september 2017 gaf Tim Bergling toe dat hij “getraumatiseerd was” door liveshows. Zo erg zelfs dat hij geen concerten van andere artiesten kon bijwonen. “Ik ben zeker dat ik dat ooit terug ga kunnen, ik begin opnieuw naar muziek te luisteren. Ik krijg opnieuw een beetje van die vreugde terug”, zei de artiest tijdens het interview.

Zijn goede vriend dj Tiësto vertelde deze week in een interview met de Amerikaanse radio SiriusXM dat Avicii hem twee maanden geleden gezegd heeft dat hij er aan dacht om opnieuw op te treden. “Hij zei dat hij er nog niet klaar voor was, maar hij dacht er absoluut over na. Hij was heel gezond en gelukkig.”

Volgens Neil Jacobson, directeur van Geffen Records, zou de dj liever in kleine clubs willen spelen, onaangekondigd. De dj werkte de laatste jaren in de studio verder aan zijn muziek en had voor zijn dood bijna een album afgewerkt. Dat bevestigde ook Jacobson tegenover het Amerikaanse blad Variety.