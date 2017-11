'Appetite for Destruction' van Guns N' Roses beste debuutalbum ooit TMA

'Appetite for Destruction' van de Californische hardrockgroep Guns N' Roses is het beste debuutalbum ooit. Dat blijkt althans uit een poll die Classic Rock Magazine bij zijn lezers en volgers op sociale media heeft gehouden.

Winnaar 'Appetite for Destruction' uit 1987 is bij Guns N' Roses zelf ook nooit overtroffen geweest, zegt Classic Rock Magazine. Op twee staat het titelloze debuutalbum van Led Zeppelin, op drie de dito van Van Halen, op vier 'Boston' van Boston en op vijf 'Earth Vs The Wildhearts' van The Wildhearts.

Iron Maiden sluit de top 10 af. Elvis Presley is met zijn titelloos debuut op 53 gestrand, 'Boy' van U2 op 82 en Roxy Music is hekkensluiter. Opvallende afwezige: Dire Straits.