'American Idiot' van Green Day weer hit dankzij Trump TDS

10 juli 2018

19u45

Bron: ANP 0 Muziek Het lied American Idiot van de Amerikaanse rockband Green Day is bijna vijftien jaar na de release weer een hit aan het worden.

Op social media hebben fans een campagne gelanceerd om het lied op de eerste plaats van de hitlijsten te krijgen als de Amerikaanse president Donald Trump over een paar dagen het Verenigd Koninkrijk bezoekt. De campagne had succes: op dinsdag belandde het nummer op de eerste plek in de iTunes Top 10 en op nummer 1 in de Amazon-lijst van meest gedownloade nummers in het Verenigd Koninkrijk, melden Amerikaanse media.

Zanger Billie Joe Armstrong schreef het nummer in 2004 over de herverkiezing van de Amerikaanse president George W. Bush. Het lied werd geen grote hit in de VS, maar wel in Europa.

De actie om met het nummer Trump te bespotten is ook door Amerikaanse politici omarmd. De Democratische senator Tim Kaine stelde eerder deze week dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un de single American Idiot cadeau zou moeten doen. Hij suggereerde dit als reactie op het cadeau dat de dictator kreeg van Trump, de single Rocket Man van Elton John. Trump noemde Kim Jong-Un op Twitter meerdere malen 'little rocket man'.