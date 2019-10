"Alles veranderde toen P!nk me ontdekte": ‘Hoe Het Danst’-zangeres Davina Michelle nu ook bij ons gelanceerd JOBG

03 oktober 2019

00u00 0 Muziek Dankzij 'Hoe het danst', haar successingle met Marco Borsato en Armin Van Buuren, is de carrière van de Nederlandse Davina Michelle (23) ook bij ons gelanceerd. Volgende maand treedt ze voor het eerst solo op in België, en dat terwijl ze twee jaar geleden nog vroedkunde studeerde. "Alles veranderde toen P!nk me ontdekte."

Davina Michelle was voor de zomer nog een onbekende naam bij ons. "Marco Borsato en Armin Van Buuren hebben daar verandering in gebracht", lacht de Nederlandse zangeres. In haar thuisland prijkt ze echter al langer in de hitlijsten. Toen Borsato haar vroeg om mee te zingen in 'Hoe het danst', stond ze bijvoorbeeld al elf weken op nummer één met haar 'Duurt te lang'. Die cover maakte ze voor het tv-programma 'Beste zangers', de Nederlandse variant van 'Liefde voor muziek'. "Ik kreeg plots telefoon van Marco of ik een duetje met hem wilde doen. 'Wát?!', dacht ik. Tegen hem kon ik natuurlijk geen nee zeggen. (lacht) Voor ik het wist, zaten we samen aan zijn piano om te kijken of onze stemmen wel zouden passen bij elkaar. Ik kreeg tranen en kriebels tegelijk: de match bleek zó graaf. Ik had toen alleen nooit verwacht dat het zo goed zou opgepikt worden bij jullie. Elke week kreeg ik van Marco een berichtje dat we nóg een week langer op nummer 1 stonden."

Studente vroedkunde

Borsato zorgde dan wel voor haar lancering in België, eigenlijk was het P!nk die Davina eerst ontdekte. Op haar YouTube-kanaal coverde ze anderhalf jaar geleden 'What About Us' en dat was zo goed dat het meer dan 15 miljoen keer werd bekeken. Ook door de wereldster zelf. 'Nu weet ik hoe het eigenlijk zou moeten klinken', reageerde P!nk in een videoboodschap op YouTube. Davina kreeg de bijnaam 'het P!nk-meisje' en mocht meteen enkele optredens geven in de VS. Een sprookje dat doet denken aan Esmée Denters (31), een andere Nederlandse zangeres die tien jaar geleden ook via YouTube werd ontdekt door Justin Timberlake. "Het voelt inderdaad aan als een sprookje, vooral omdat ik tot twee jaar geleden niet eens met muziek bezig was. Ik studeerde vroedkunde, iets totaal anders." Ze stopte echter snel met studeren, want een goede studente was ze niet. "Ik schreef me in voor 'Idols' om eens te zien of zingen wat voor mij was en wat ben ik blij dat ik dát gedaan heb. Ver schopte ik het niet in die wedstrijd, maar ik heb er wel de juiste mensen leren kennen om mijn YouTube-kanaal uit te bouwen."

Voorprogramma

En sindsdien is haar leven compleet veranderd. "Ik moet mezelf dagelijks in de arm knijpen, want het dringt nog niet door wat ik op twee jaar bereikt heb." Het P!nk-verhaal kreeg zelfs een staartje. De wereldster bombardeerde Davina tot het voorprogramma van haar show in Den Haag, afgelopen augustus. "Een droom die ik zelfs nooit heb dúrven te dromen. Dat optreden was veruit het hoogtepunt van mijn onwaarschijnlijk jaar", zegt ze. "P!nk nodigde mij achteraf uit in haar loge en daar hebben we een heel korte babbel gehad. Ik heb haar bedankt met een flesje champagne. Hopelijk komt er ooit nog een vervolg, wie weet."

Een album komt er alleszins al aan, in 2020. "Ik geef jullie tijdens mijn concert in Antwerpen al een voorsmaakje. Ik kijk er superhard naar uit! Het is slechts een uurtje rijden van mijn thuis in Rotterdam, ideaal!"

Tickets en info voor het concert van Davina Michelle, op 21 november in zaal Kavka Zappa, via davinamichelle.com