“Alleen Radio Contact wilde mijn nummer draaien”: Pat Krimson over ‘Lift U Up’, de grootste hit van 2 Fabiola

Muziek

“Ik dacht dat ‘Lift U Up’ meteen een succes zou zijn. Niet dus.” Pat Krimson vertelt in onze reeks ‘ Vlaamse artiesten over hun grootste hit ’ welke weg de megahit van 2 Fabiola moest afleggen en wat die song voor zijn carrière heeft betekend. “Dankzij dat nummer verzeilde ik zelfs in een voedselgevecht met de Spice Girls. Hoeveel mensen kunnen dat zeggen?”