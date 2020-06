Muziek

“Door Stan Van Samang heeft een nieuwe generatie ‘Een Ster’ ook leren kennen, dat maakt me fier. Maar op de radio durven ze mij soms vergeten en dat raakt me wel. Ik vind het een beetje respectloos.” Christoff (43) vertelt in onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ hoe zijn cover van de Duitse megahit tot stand kwam en wat het voor zijn carrière heeft betekend. Nochtans ging alle aandacht in de periode dat het op nummer 1 stond in de lijsten naar zijn coming out. “En dat was heftig.”