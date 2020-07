“Adele werkt op nieuw album samen met John Legend en voormalige producer Whitney Houston” SDE

06 juli 2020

08u39

Bron: The Sun 0 Muziek Het lijkt erop dat het nieuwe album van Adele (32) erg bijzonder zal worden. De zangeres werkt namelijk naar verluidt samen met zanger John Legend (41) en Raphael Saadiq (54), de voormalige producent van onder meer Whitney Houston. Op die manier zou de Britse meer ‘soul’ in haar muziek willen brengen. Dat schrijft The Sun.

Wanneer de opvolger van ‘25' uit 2015 moet uitkomen, is nog niet bekend. Maar stilaan beginnen wel steeds meer details uit te lekken over het nieuwe, langverwachte album van Adele. Volgens The Sun zou ze namelijk samenwerken met onder meer producent Raphael Saadiq. Hij werkte al samen met onder meer Mary J. Blige, Joss Stone en Solange Knowles, maar is vooral bekend van de hit ‘Fine’ uit 2001, die hij voor Whitney Houston schreef. “Adele legt haar hart en ziel in deze plaat", vertelt een bron. “Inclusief haar gevoelens na haar scheiding. Ze is al fan van Raphael sinds ze tiener was. Ze wil dat haar volgende album vol ‘soul' zit, met een meer eclectisch geluid.”

Ook een samenwerking met zanger John Legend lijkt in de maak. Naar verluidt heeft Adele haar collega al enkele nummers laten horen die geschikt zouden zijn voor een duet.

Sinds haar scheiding van Simon Konecki heeft Adele zich volop op het maken van nieuwe muziek gestort. “Ze maakt zich fysiek en mentaal klaar om nieuwe muziek te promoten", klinkt het bij ingewijden. “Het lijkt erop dat het later dit jaar zal gebeuren. Ze beschrijft het voorbije jaar als erg moeilijk, en heeft in het verleden al toegegeven dat het maken van nieuwe muziek als therapie is."

Wanneer het nieuwe album zal verschijnen, is nog onzeker. Door de coronacrisis moesten de plannen uitgesteld worden. De plaat zal dus niet in september in de winkelrekken liggen, zoals oorspronkelijk gepland. “Het zal komen wanneer het klaar is", liet manager Jonathan Dickins weten. “Ik kan er nog geen datum op plakken. We hebben al muziek, maar we zijn nog volop aan het werken."

