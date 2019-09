‘Adele bijna klaar om nieuwe muziek aan de wereld te laten horen’ SDE

04 september 2019

21u23

Bron: PEOPLE 0 Muziek Het lijkt erop dat fans niet lang meer hoeven te wachten op nieuwe muziek van Adele. De 31-jarige zangeres volop bezig is aan een nieuw album en put daarvoor inspiratie uit haar breuk, zeggen ingewijden tegen PEOPLE.

In april kondigde Adele aan dat ze ging scheiden van haar echtgenoot, Simon Konecki. Het lijkt erop dat ze die breuk verwerkt in nieuwe muziek. Dat vertellen verschillende bronnen aan PEOPLE. “Ze maakt zich mentaal en fysiek klaar om nieuwe muziek te promoten. Het lijkt erop dat het later dit jaar nog zal gebeuren”, vertelt een bron dicht bij de zangeres. “Ze vertelt over hoe moeilijk het laatste jaar geweest is. In het verleden heeft ze al verteld hoe nieuwe muziek voor haar als therapie is. En je kan echt zien dat ze klaar is om dat te delen met haar fans.”

Volgens een ingewijde uit de muziekindustrie zal haar nieuwe album naar goede gewoonte erg persoonlijk zijn. “Ze heeft het zo druk, maar haar leven is completer dan vroeger. Muziek geeft haar voldoening. Nieuwe muziek is voor haar nog steeds iets heel groots en ze voelt zich goed en is er gelukkig mee.”