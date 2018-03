'A matter of time': beluister hier het Belgische songfestivallied Redactie

05 maart 2018

'A matter of time', dat is de titel van het lied waarmee Sennek (27) ons land op 8 mei zal verdedigen op het Songfestival.

Laura Groeseneken - de echte naam van Sennek - stelde haar lied vanmorgen voor op MNM, nadat het een dag vroeger dan gepland online verschenen was. Ze schreef het samen met Alex Callier van Hooverphonic en Maxime Tribeche.

Groeseneken zegt heel blij te zijn met het nummer. "Het was het nummer dat ik in mijn hoofd had toen ik ja zei om deel te nemen aan het Songfestival", klinkt het. Het lied gaat volgens Groeseneken over "het zien van schoonheid in de vergankelijkheid". "Je moet genieten van het moment, want alles gaat op een bepaald moment kapot."

Je kan het nummer hieronder beluisteren: