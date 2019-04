2 Fabiola stopt definitief in 2020 Redactie

13 april 2019

22u53

De Belgische dancegroep 2 Fabiola stopt er in 2020 definitief mee. Dat maakte Pat Krimson zaterdagavond bekend aan VTM NIEUWS op het festival 'I Love The 90's'.

“We spelen nu nog wekelijks en gaan nog anderhalf jaar knallen. Daarna is het tijd om te stoppen op een hoogtepunt, want dan zit ik ook 30 jaar in de muziekwereld”, zegt Pat Krimson.

Er was eerder al sprake dat 2 Fabiola ermee zou ophouden, maar daar is nu een definitieve datum op geplakt. De dancegroep werd in 1991 opgericht door Pat Krimson, toen nog met zangeres Zohra.