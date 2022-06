Muziek verenigt op Rock Werchter: politieke zwaargewichten Bouchez en Francken verbroederen op eerste festivalavond

Royalty Privéfilm­pjes van Nederland­se prinses Alexia gaan viraal via TikTok

In 2020 had ze nog een eigen TikTok-kanaal, maar nadat de media daar weet van kreeg, werd het account snel weer opgedoekt. En toch blijven de filmpjes van de Nederlandse prinses Alexia (17) maar opduiken. De beelden worden gretig verspreid via allerlei profielen op TikTok, waar ze miljoenen keren bekeken worden. In de filmpjes zien we de prinses dansen, playbacken en plezier maken met haar vriendinnen.

29 juni