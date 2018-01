Muziek van Boef blijft te horen in 'Patser' KDL

Bron: ANP 3 ANP Kippa Showbizz De commotie rond rapper Boef heeft geen invloed op het nummer van hem dat wordt gebruikt in de nieuwe Belgische speelfilm 'Patser'. De song blijft gewoon te horen tijdens de aftiteling van de thriller, zo heeft de Belgische distributeur KFD woensdag gemeld.

"Het feit dat het nummer goed bij de film past, staat los van de discussie over Boef nu", zegt een woordvoerster. "Het is een van de twintig nummers op de soundtrack. Daar gaan we niets aan veranderen." Het lied is in de film beland dankzij Ali B, de manager van Boef die ook een rol in 'Patser' speelt.

Hoeren

Boef kwam in opspraak nadat hij in een filmpje drie meisjes die hem een lift aanboden voor hoeren had uitgemaakt. Hij leek in eerste instantie weinig berouw te tonen voor zijn uitspraken. Sommige radiozenders weigeren sindsdien muziek van hem te draaien, sponsors trokken hun handen van hem af en verscheidene festivals en podia cancelden optredens.

Cokedeal en drugs

'Patser', een film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, vertelt het verhaal van vier jongeren uit Antwerpen die een cokedeal saboteren en de drugs zelf verpatsen. De film gaat eind deze maand in première.

Getty Images 'Patser' is de nieuwste film van Bilall Fallah en Adil El Arbi.