Musicalsterren Michiel De Meyer en Line Ellegiers zijn door hun werk constant samen: "Niet altijd rozengeur en maneschijn"

29 maart 2019

06u00

Er gaat in Vlaanderen haast geen topmusical voorbij, of Michiel De Meyer (26) duikt erin op. Zo schittert hij al een tijdje in de Studio 100-hit '40-45' en heeft hij deze zomer een hoofdrol te pakken in 'Titanic' aan het Donkmeer in Berlare. En momenteel is hij ook aan de slag als straatveger in de ecologische 'Ketnet Musical Troep!'. Tussen al dat jonge geweld, voelt ­hij zich als een vis in het water. "Al die jonge acteurs waren nerveus voor de première, maar ze doen het ronduit geweldig", zegt hij in TV Familie.

Hoe voelt het om als 26-jarige samen met Maureen als ‘anciens’ op het podium te staan?

Daar had ik nog niet eens bij stil gestaan... (lacht) Ik voel me daar wel oké bij. Ik heb altijd veel bijgeleerd van de oudere acteurs met wie ik speelde, dus hoop ik dat ik ook iets kan doorgeven aan deze jonge bende. Al steken ze maar iets kleins op van de tips die ik geef, zoals omgaan met stress voor een voorstelling.

‘Ketnet Musical Troep!’ heeft een ecologische boodschap. Hoe ‘groen’ ben jij?

Dat valt best mee. Dankzij mijn pa zit sorteren er van jongs af ingebakken bij mij. De kraan dichtdraaien als ik mijn tanden poets, een trui aantrekken in plaats van de verwarming hoger te zetten: dat zijn voor mij natuurlijke reflexen. Een papiertje op straat gooien, daar zal je me nooit op betrappen. Ik haat mensen die dat wel doen.

Hopelijk pikken de jongeren die boodschap op.

Ik ben er vrijwel zeker van dat kinderen hier iets van gaan leren. Als er twee instanties, als ik ze zo mag noemen, zijn die impact kunnen hebben op het gedrag van kinderen dan zijn het wel Ketnet en Studio 100.

‘Ketnet Musical Troep!’, ‘40-45’, ‘Titanic’... Mogen we jou stilaan de nieuwe Jan Schepens noemen?

(lacht) Ik snap de vergelijking. Jan is een geweldige kerel voor wie ik veel respect heb. En ja, net als hij lijk ik tegenwoordig alleen in musicals te zien.

Tegelijk in ‘40-45’ en ‘Troep!’ spelen, zorgt dat soms niet voor een identiteitscrisis.

Goh, mocht ik plots een gecrasht vliegtuig van het podium van ‘40-45’ willen ruimen omdat ik nog in mijn ‘Troep!’-rol als straatveger zit, dan zou dat het signaal zijn dat ik rust moet inlassen. Ach, ’t zijn twee fantastische jobs. Studio 100, die beide voorstellingen maakt, regelt mijn agenda zo dat er niet té veel overlapping is.

Wat ‘40-45’ betreft stopt je engagement niet op het podium. Getuige de leuke video’s die je met je vriendin Line maakt op social media.

‘40-45’ is een droomproject. ­Iedereen die in Vlaanderen met musical bezig is, zou hier wel willen inzitten. En ik denk dat Line en ik dat uitstralen. Voor die ­video’s gaan alle credits naar haar, hoor. Zij is daar echt goed in en heeft geweldige ideeën. Ik ben vaak niet meer dan haar assistent.

Jullie staan heel vaak samen op de set. Vlot dat goed?

Als koppel lang samenwerken is erg ongewoon in ons vak. Meestal zie je elkaar door de rare werkuren net héél weinig. Maar we genieten ervan. Al is het natuurlijk niet altijd rozengeur en maneschijn. Zoals elk koppel is het ook bij ons zoeken naar evenwicht. Maar goed, we zijn nu herinneringen aan het creëren die we de rest van ons leven zullen koesteren.

Ook in ‘Titanic’ zitten jullie ­samen.

Dát is nog specialer. Line en ik werden verliefd achter de schermen van ‘Kiss Me Kate’, de vorige openluchtmusical aan het Donkmeer in Berlare. We hebben dus geweldige herinneringen aan die plek. Dat was zo’n mooie tijd en nu kunnen we die samen herbeleven. Weer door de coulissen lopen ginds, zal ons een warm gevoel geven.

’t Is al musical wat de klok slaat. Heb je nog tv- en ­muziekplannen?

Ik sluit niks uit en heb zeker nog ambitie als zanger. Ik heb een lopend platencontract en werk aan nieuwe nummers. Binnenkort mogen jullie het één en ander verwachten. En komende zomer vervoeg ik ook de KetnetBand. Dat komt er nog eens bij, ja. (lacht)

Agenda propvol dus, maar voor welk droomproject zou je met­een plaats maken?

Het zal nog niet voor morgen zijn vrees ik, maar ik hoop uit het diepste van mijn hart ooit een voorstelling te kunnen maken met de kinderen van Villa Rozenrood. Da’s een zorghotel waar langdurig zieke kinderen, alleen of met hun familie, op vakantie kunnen gaan. Ik ben ambassadeur van Villa Rozenrood en speel al een tijdje met het idee in mijn hoofd om samen met die kids een voorstelling te maken.