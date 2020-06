Musicalster Elke Buyle: “En toen zat ik vast op het podium” Christophe D’Huysser

19 juni 2020

06u00

Bron: Story 2 Showbizz Wie vanavond niet weet wat doen, kan voor een 10 euro een ticket kopen voor ‘Musical in je kot’, een livestream waarin drie musicalacteurs een concert geven, begeleid door een band. Hans Peter Janssens, Michiel De Meyer en Elke Buyle zullen de zangpartijen verzorgen. Die laatste kennen we onder meer als de Vlaamse stem van Elsa uit ‘Frozen’, en is blij dat het einde van de lockdown in zicht is. “Ik vond het afschuwelijk om mijn mama op haar verjaardag geen knuffel te mogen geven.”

Wat maakt ‘Musical in je kot’ voor jou bijzonder?

Dat je in coronatijden, terwijl de theaters nog gesloten zijn, mensen toch mag ontroeren en onderdompelen in een verhaal. Dat we live voor een publiek kunnen zingen, dankzij de moderne technologie. Al zal het wel wennen zijn om niet meteen reactie te krijgen.

Je bent de Vlaamse stem van Elsa in ‘Frozen’. Wat is je favoriete nummer?

Ik vind alle songs mooi, maar ‘Toon Jezelf’ uit Frozen 2 heb ik het liefst ingezongen. Niet alleen omdat het een krachtig nummer is, de boodschap spreekt me ook enorm aan. Hoe hard je ook zoekt naar wie je bent of wat je wilt in het leven, het antwoord komt vanzelf. Je moet gewoon geduld hebben. Heel herkenbaar voor mij..

Wanneer was je voor het laatst echt trots op jezelf?

Ik ben op dit moment zelf mijn appartement aan het schilderen en dat lukt aardig. Meer nog, ik vind het plezant om met mijn handen bezig te zijn en het resultaat te zien. Dan geniet ik dubbel en dik.

Wat zou je tegen je jongere ik zeggen?

Alles komt altijd goed. Vroeger was ik behoorlijk onzeker en had ik nood aan bevestiging. Die nood voel ik nu minder. Pas op, het is nog altijd leuk om te horen dat je goed bezig bent. Een compliment geeft je zelfvertrouwen, maar het is niet langer de enige manier om te blijven gaan. Ik kan nu tegen mezelf zeggen dat ik goed bezig ben én het geloven.

Wat vond je het moeilijkst aan de lockdown?

Mensen niet mogen vastpakken. Ik ben van nature heel fysiek en ik knuffel mijn vrienden en familie graag bij het begroeten. Het is vreemd om vrienden of collega’s tegen te komen en hen geen kus te mogen geven. Ik vond het afschuwelijk om mijn mama op haar verjaardag geen knuffel te mogen geven.

Aan welke lekkernij ben je verslaafd?

Ik ben een echte zoetekauw! Citroen-meringuetaartjes en chocolade met gezouten karamel, daar word ik blij van.

Wat is het gênantste dat je ooit hebt meegemaakt op de planken?

Tijdens de musical ‘Dans der Vampieren’ ben ik met mijn gescheurde hoepelrok blijven vasthangen aan een zuil, waardoor ik niet meer van het podium kon. Ik was redelijk in paniek, maar enkele dappere collega’s hebben me op tijd los gekregen.

Waarvoor mogen ze je altijd wakker maken?

Voor een stevig ontbijt met vers fruitsap en spek met eieren. Maar eigenlijk mag je me altijd wakker maken, ik ben een echt ochtendmens. Ik krijg ’s morgens meer gedaan dan ’s avonds.