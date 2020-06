Musicals ‘Mamma Mia!’ en ‘Urbanus’ verplaatst naar 2021 BDB

24 juni 2020

20u48 0 Showbizz De musicals ‘Mamma Mia!’ en ‘Urbanus’ worden definitief uitgesteld tot volgend jaar. Dat heeft productiehuis Deep Bridge bekendgemaakt op z'n website.

“Sinds het uitbreken van Covid-19 hebben we ons steeds aan de actualiteit aangepast en waren we nauw betrokken bij het sectoroverleg”, laat Deep Bridge weten. “We zijn blijven zoeken naar oplossingen, met het grootste respect voor onze ticketkopers en iedereen die meewerkt aan onze voorstellingen, voor en achter de schermen. Maar de blijvende impact van het coronavirus verplicht ons om onze programmatie te herbekijken. Op de Veiligheidsraad van 24 juni werd duidelijk wat de regels zijn vanaf augustus. Een grote musical spelen voor 400 mensen is op geen enkele manier rendabel en de onzekerheden zijn te groot. De beperkingen zullen ongetwijfeld gaandeweg worden versoepeld, maar voor wat de voorstellingen in de zomer en net na de zomer betreft kunnen we de beslissingen niet langer uitstellen.”

Concreet wil dat zeggen dat de musical ‘Mamma Mia!’ van Stany Crets opnieuw uitgesteld wordt naar maart en april 2021. ‘Urbanus, de musical’ zal pas in oktober volgend jaar te zien zijn. Wie al een ticketje kocht, krijgt binnenkort een mail met info over de nieuwe voorstellingen. Alle info is terug te vinden op de website van Deep Bridge.