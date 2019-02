Musicalcollega's verrassen Jo De Meyere voor tachtigste verjaardag DBJ

21 februari 2019

Jo De Meyere mag vandaag tachtig kaarsjes uitblazen en daarom werd hij gisteren door zijn collega’s van ‘40-45' in de bloementjes gezet. Met een Volkswagenbusje werd hij thuis opgehaald door hoofdrolspeler James Cooke en Maaike Caffmeyer (met wie De Meyere speelde in 14-18) en afgezet aan het pop-uptheater in Puurs. Daar werd hij verwelkomd met een erehaag van de volledige ‘40-’45 cast en een twintigkoppige fanfare. “Het was een unieke belevenis, ik denk niet dat veel acteurs in Vlaanderen dit al hebben mogen meemaken”, klonk het bij een geëmotioneerde De Meyere.