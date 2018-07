Musicalactrice Ann Van den Broeck valt in de prijzen in Zuid-Korea TDS

09 juli 2018

19u38

Op het Daegu International Musical Festival in Zuid-Korea heeft de internationale dansshow Flashdance - The Musical de drie belangrijkste prijzen in de wacht gesleept: die van Beste Actrice, Beste Acteur én Beste Musical. Ook Ann Van den Broeck, Vlaamse musicalactrice die een gastrol speelt in de zomershow, was aanwezig op de uitreiking in Zuid-Korea.

Het DIMF, of het Daegu International Musical Festival, vindt jaarlijks plaats in de vierde grootste stad van Zuid-Korea, na Seoul, Busan en Incheon. Sinds 2006 vindt het internationale musical festival daar plaats. Gedurende achttien dagen kan je er alle soorten musicals gaan bekijken, gaande van Flashdance - The Musical tot Faust.

Flashdance, The Musical - de zomershow van Kursaal Oostende van 2018 - was ook te aanschouwen op het DIMF. Meteen ook een belangrijke première voor de Vlaamse musicalwereld, want Ann Van den Broeck mocht er als eerste haar interpretatie van Hannah laten zien. Ann speelt een gastrol in deze internationale musical, en speelt de mentor van het hoofdpersonage Alex, gespeeld door Joanne Clifton. Alex is een jonge vrouw die overdag werkt in een staalfabriek, maar stiekem droomt van een carrière als danseres. Wanneer ze op het punt staat auditie te doen voor een prestigieuze dansopleiding, wordt ze verliefd op haar nieuwe baas Nick (gespeeld door Ben Adams). Als dat maar goed komt...

Drie awards

Elke jaar vinden de daarbij gepaarde DIMF Awards plaats, die prijzen schenkt aan onder andere de beste acteurs en actrices en de beste musical. Deze avond vond deze awarduitreiking plaats. Flashdance was genomineerd voor vier awards en verzilverde drie van de vier nominaties, waaronder drie van de belangrijkste prijzen.

Joanne Clifton kreeg de award voor Beste Actrice, Ben Adams kreeg de award voor Beste Acteur, en de musical zelf kreeg de award voor Beste Musical. De Zuid-Koreanen kunnen het ongelooflijk energieke dansspel en hun 'maniacs' op het podium duidelijk smaken.