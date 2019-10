Musical over Michael Jackson gaat volgend jaar in première op Broadway Redactie

10 oktober 2019

19u00

Bron: ANP 0 Showbizz De musical ‘MJ’, over de muziek en het leven van de reeds overleden popster Michael Jackson, gaat volgende zomer in première op Broadway in New York. Dat meldt Variety donderdag.

Pulitzerprijswinnaar Lynn Nottage heeft de musical geschreven en Tony-awardwinnaar Christopher Wheeldon is verantwoordelijk voor de regie en de choreografie. In eerste instantie kreeg de musical de naam ‘Don't Stop 'Til You Get Enough’, maar dat werd recent veranderd in het huidige ‘MJ’.

In de musical over The King of Pop passeren onder meer nummers als ‘Beat It’, ‘Billie Jean’ en ‘Smooth Criminal’. Het officiële debuut van ‘MJ’ vindt plaats op 13 augustus. De kaartverkoop start op 15 januari.